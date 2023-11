Berlin und Brandenburg intensivieren gemeinsame Energiepolitik

Um dies zu ermöglichen, plant Berlin seine Zuwendungen an das LBGR deutlich zu erhöhen. Energiesenatorin Franziska Giffey betont: «Berlin will daher seinen Beitrag jährlich auf bis zu 1,5 Millionen Euro aufstocken, um unter anderem das dafür nötige zusätzliche Personal zu finanzieren.» Durch die Erhöhung der finanziellen Unterstützung sollen außerdem Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigt werden. Diese Absichten wurden in dem "Letter of Intent" festgehalten. Die Staatsvertragsverhandlungen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.