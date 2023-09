Alte VBB-Fahrscheine ab Oktober ungültig

Hintergrund ist eine Preiserhöhung, die seit 1. April im VBB gilt. Alte Fahrscheine sind lediglich noch ein halbes Jahr nach der Einführung neuer Tarife gültig, wie die Verbraucherzentralen Berlin und Brandenburg am Mittwoch informierten. Wer noch ein VBB-Papierticket aus der Zeit vor der Fahrpreiserhöhung besitzt, muss dieses also bis Ende September nutzen oder in eine neue Fahrkarte umtauschen.