Kfz-Zulassung auch für gewerbliche Kundinnen und Kunden online möglich

Das Online-Verfahren wird rund um die Uhr verfügbar sein. Nach Abschluss des digitalen Antrags erhalten Kundinnen und Kunden sofort einen vorläufigen Bescheid, mit welchem sie sofort am Straßenverkehr teilnehmen dürfen - sofern sie bereits über die ungestempelten Kennzeichen verfügen. Der Bescheid ist zehn Tag lang gültig. Laut Mitteilung werden in Berlin täglich rund 1800 gewerbliche Zulassungsanträge bearbeitet. Martina Klement, Chief Digital Officer des Landes Berlin betonte: «Mit der Online-Zulassung für gewerbliche Kunden gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung. Nunmehr ist das gesamte Verfahren der Kfz-Zulassung in Berlin digitalisiert.»