Auszeichnung für Projekt Housing First für Frauen

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) kündigte an: «Wir wollen dieses Erfolgsmodell in den kommenden Jahren weiter ausbauen, um noch mehr obdachlosen Menschen zu helfen.» Im kommenden Haushalt sei dafür deutlich mehr Geld eingeplant als in den Vorjahren. «Ich wünsche mir, dass es nun auch viele Vermieterinnen und Vermieter gibt, die sich an Housing First beteiligen, denn die Wartelisten sind lang.» Die Louise-Schroeder-Medaille wird seit 1998 an Persönlichkeiten oder Institutionen verliehen, die sich Verdienste um Demokratie, Frieden, soziale Gerechtigkeit und die Gleichstellung von Frauen und Männern erworben haben. Die SPD-Politikerin Louise Schroeder (1887-1957) war von Mai 1947 bis Dezember 1948 Oberbürgermeisterin von Berlin.