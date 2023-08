Wohnortnahe Sperrmüllentsorgung: BSR-Kieztag in Tempelhof-Schöneberg

Der nächste BSR-Kieztag, den das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg zusammen mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) veranstaltet, findet am 29. August auf der Freifläche in der Straßenkurve Tirschenreuther Ring 22-24 statt. Anwohnende können dort von 13 bis 18 Uhr kostenfrei Sperrmüll, Elektroaltgeräte und Alttextilien abgeben. Außerdem gibt es einen integrierten Tausch- und Verschenkmarkt, um brauchbare Gegenstände oder Kleidung wiederzuverwenden. Privatpersonen können am BSR-Kieztag ihre Gegenstände direkt zu den bereitstehenden BSR-Fahrzeugen oder zum Tausch- und Verschenkmarkt bringen. Für den Transport können Handwagen gegen Gebühr ausgeliehen werden. Ziel des BSR-Tages ist es, illegalen Müllablagerungen im öffentlichen Raum vorzubeugen.