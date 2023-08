«Geht auf uns»: Senatsverwaltung für Finanzen wirbt um Personal

Einen Beitrag zur Imagewerbung soll eine neue Kampagne unter anderem mit Werbespots und Plakaten leisten, mit der Berlin auf die Vorzüge der Arbeit in der Steuerverwaltung aufmerksam machen will. «Es gibt dabei zwei Besonderheiten: Das Eine ist, dass wir reale Arbeitsorte und echte Menschen aus der Berliner Steuerverwaltung zeigen», sagte Evers. «Es sind Mitarbeiter, die aus Überzeugung für das, was sie tun, Gesicht zeigen.» Beim Casting für die Kampagne habe es mehr als 100 Bewerbungen gegeben. «Dass das Interesse so groß war, zeigt ja, dass es ein spannender Job ist», so der Finanzsenator. «Das andere ist, dass nichts in dieser Stadt möglich wäre, ohne dass diese Arbeit geleistet wird - ob es um Sicherheit, Bildung oder Daseinsvorsorge geht», sagte Evers.