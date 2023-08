Der Recyclinghof kommt in die Wohnviertel: Sperrmülltage in Pankow

Die Standorte für die BSR-Kieztage werden über das Anliegen-Management-System “Ordnungsamt Online” bestimmt. Über das System werden die Orte mit den häufigsten Sperrmüll-Meldungen identifiziert. Die BSR-Kieztage finden am 15. August in der Gudvanger Str. 22/ Humannplatz und am 22. August in der Erich-Weinert-Straße 104/ Carl-Legien-Siedlung sowie am 5. September auf dem Parkplatz in der Ella-Kay-Straße und am 12. September vor dem Jugendclub in der Winsstraße 50 statt. Neben den Kieztagen gibt es auch die Möglichkeit, seinen Sperrmüll kostenlos zu den stationären Abgabestellen zu bringen oder diesen kostenpflichtig abholen zu lassen.