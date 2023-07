DWD-Warnung: Kräftige Gewitter am Nachmittag

Die Temperaturen bleiben am Wochenende laut DWD sommerlich: Die Höchstwerte sollen am Samstag bei 24 bis 27 Grad liegen. Am Sonntag wird es zwischen 22 und 25 Grad warm, und es soll erneut einzelne Gewitter geben. Am Montag bleibt es regnerisch, dabei wird es etwas kühler.