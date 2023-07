Sorgentelefone zur Zeugnisvergabe am Mittwoch

«Viele Kinder und ihre Eltern sind verständlicherweise enttäuscht, wenn das Zeugnis nicht so ausfällt wie erhofft. Was dann hilft, sind ruhige Gespräche, um gemeinsam die Ursachen zu verstehen und Lösungswege zu finden», sagte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) laut Mitteilung. Die Sorgentelefone sind am Mittwoch in der Zeit von 10 bis 13 Uhr geschaltet. Zudem weist die Senatsverwaltung auf die schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren in Berlin hin, an die sich Eltern bei Bedarf wenden können. Am Donnerstag starten die Sommerferien in Berlin.