«Rave The Planet»-Parade: Straßensperrungen ab Freitag

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) empfiehlt motorisierten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern, den Tiergarten ab Freitagnachmittag zu umfahren. Die ersten Straßensperrungen werden am Freitag, den 07. Juli um 14 Uhr eingerichtet. Betroffen sind die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor und die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße. Am Tag der «Rave The Planet»-Parade, Samstag, folgen weitere Sperrungen ab 5 Uhr. Gesperrt werden: Großer Stern, Paulstraße ab Lüneburger Straße (Vorsperre Alt-Moabit) in Richtung Großer Stern, John-Foster-Dulles-Allee inklusive Scheidemannstraße bis Yitzhak-Rabin-Straße, Spreeweg in Richtung Großer Stern, Yitzhak-Rabin-Straße, Hofjägerallee in Richtung Großer Stern, Straße des 17. Juni ab Klopstockstraße in Richtung Großer Stern, Altonaer Straße ab Klopstockstraße/Bartningallee in Richtung Großer Stern. Die Sperrungen gelten bis Sonntag, 10 Uhr.