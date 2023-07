Berlin erwartet 2,5 Millionen Besucher zur Fußball-EM 2024

«Es werden ungefähr 2,5 Millionen Besucher und Besucherinnen erwartet in Berlin», sagte Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag bei der Pressekonferenz «One year to Final» rund zwölf Monate vor dem Finale der Fußball-EM in Berlin am 14. Juli 2024. Insgesamt werden im Berliner Olympiastadion sechs Spiele des Turniers gespielt. Neben dem Endspiel drei Gruppenspiele, ein Achtel- und ein Viertelfinale.