Erlebnispfad Stadtnatur im Görlitzer Park eröffnet

Auf der so genannten Obstbaumwiese östlich der großen Kuhle im Görlitzer Park hat Bezirksstadträtin Annika Gerold (Bündnis 90/Die Grünen) Mitte des Monats den Erlebnispfad Stadtnatur eröffnet. Der Erlebnispfad besteht aus acht Stationen, anhand derer sich Flora und Fauna genauer erkunden lassen. Die Besucherinnen und Besucher können so Wissenswertes über Insekten erfahren, die Historie des Berliner „Sumpfes“ und des ehemaligen Bahnhofsgeländes kennenlernen. Schließlich kommen sie in der heutigen Tier- und Pflanzenwelt an. Der Erlebnispfad bietet die Gelegenheit, die verschiedenen Lebensräume mit allen Sinnen zu erforschen, zu erleben und zu entdecken. Dabei hilft auch eine 32-seitige Faltkarte, die die entsprechenden Informationen zu den acht Stationen enthält. Ziel des Erlebnispfads im Görlitzer Park ist es, das Naturbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und die biologische Vielfalt im Bezirk zu vergrößern.