Berlin feiert 75 Jahre Luftbrücke und 60 Jahre Kennedybesuch

Die Festveranstaltung auf dem John-F.-Kennedy-Platz in Schöneberg steht unter dem Motto «Ich bin ein Berliner», wie der Bezirk mitteilte. Es ist angelehnt an das berühmte Zitat, mit dem der amerikanische Präsident am 26. Juni 1963 seine Zuhörer vor dem Schöneberger Rathaus überraschte. Kennedys Rede soll am Samstag auf einer Großleinwand noch einmal zu sehen und zu hören sein.