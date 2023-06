S41 und S42 fahren nach Kabelbrand wieder ohne Unterbrechung

Die beiden S-Bahnen fahren wieder jeweils den gesamten Ring ohne Unterbrechung, wie die S-Bahn am späten Freitagabend mitteilte. Ein S-Bahn-Fahrer hatte den Brand in einem Kabelkanal neben der Gleisanlage zwischen den Bahnhöfen Wedding und Westhafen am Mittwochnachmittag entdeckt, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Mehrere Mitarbeiter hätten daraufhin mit Löscharbeiten begonnen. Kurze Zeit später löschte die Feuerwehr den Brand. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen Beusselstraße und Wedding war unterbrochen, dort fuhren keine S-Bahnen.