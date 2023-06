Hohe Waldbrandgefahr: Rauch- und Grillverbot im Wald

Die Senatsumweltverwaltung forderte am Freitag dazu auf, das Rauch- und Grillverbot im Wald und in dessen Nähe streng zu beachten. «Trockenes Laub, Nadeln sowie Äste und Zweige fangen leicht Feuer.» Wer gegen das Rauch- und Feuerverbot verstößt, muss laut der Mitteilung mit Bußgeldern in Höhe von mindestens 100 Euro bis zu 50.000 Euro rechnen.