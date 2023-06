Vier weitere Housing First-Projekte starten

Cansel Kiziltepe (SPD), Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung bekräftigte die Relevanz des Projekts: «Mit dem weiteren Ausbau der Angebote und neuen Projekten gehen wir den nächsten Schritt, damit das einstige Modellprojekt der Senatssozialverwaltung zum Leitmotiv der Wohnungslosenhilfe im Land Berlin wird. In den kommenden Jahren werden wir die bestehenden Projekte für Housing First verstetigen und auf vulnerable Personengruppen ausweiten». Weiterhin appellierte sie an weitere Vermieterinnen und Vermieter, sich zu beteiligen. Housing First wird derzeit über Zuwendungen finanziert. Im Doppelhaushalt sind für das Jahr 2023 hierfür 3,3 Millionen Euro vorgesehen. Langfristig soll das Projekt in das Regelsystem überführt werden.