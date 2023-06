Zahlreiche Verkehrseinschränkungen in Tiergarten im Juni

Mitte Juni finden die Special Olympics Weltspiele in Berlin statt. Zwischen Pariser Platz und Großem Stern befindet sich ein Hauptzentrum des sportlichen Großereignisses: Dort finden die Eröffnungs- und Abschlussfeierlichkeiten statt. Auch die Radfahrwettbewerbe werden in Tiergarten erfolgen. Im Zuge der Vorbereitungen der Special Olympics werden die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor, die Yitzhak-Rabin-Straße und die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße ab 07. Juni vollständig für Auto- und Radverkehrt gesperrt. Am 09. Juni wird die Scheidemannstraße zwischen Ebertstraße und Heinrich-von-Gagern-Straße gesperrt. Zwei Tage später, am 11. Juni, folgen der Spreeweg Richtung Paulstraße zwischen Großer Stern und John-Foster-Dulles-Allee sowie die Jon-Foster-Dulles-Allee selbst. Alle genannten Sperrungen werden am späten Abend des 28. Juni aufgelöst.