Wochenlange Sperrungen auf Berliner Stadtbahn begonnen

Die Berliner Stadtbahn ist seit diesem Donnerstag zwischen Haupt- und Ostbahnhof für den Fern- und Regionalverkehr mehrere Wochen lang gesperrt.

Die S-Bahnen fahren aber wie gewohnt weiter und sind nicht betroffen, betonte ein Bahnsprecher am Donnerstag. Regionalbahnen sowie IC- und ICE-Züge fahren auf der Strecke hingegen zunächst bis zum 25. Mai nicht. Fahrgäste müssen sich auf andere Fahrzeiten und andere Start- und Zielbahnhöfe einstellen. Die Berliner Stadtbahn ist eine der meistbefahrenen Strecken in Deutschland.

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof . Nach Bahn-Angaben soll dieser zwischen dem 11. und 25. Mai sowie vom 9. Juni bis 1. Juli instandgesetzt werden. Nach Angaben der Bahn werden zahlreiche Züge in dieser Zeit nicht am Hauptbahnhof halten können. Es werde auch Ausfälle geben.

Schienen der Fernbahn werden erneuert

«Um die Stabilität der Anlagen auf der Berliner Stadtbahn zu gewährleisten, werden die Schienen der Fernbahn erneuert», hatte die Bahn bereits im Februar mitgeteilt. Darüber hinaus gebe es Schäden an rund 1000 Befestigungspunkten der festen Fahrbahn. «Diese werden nun in einem ersten Schritt stabilisiert.» Seit der Generalsanierung in den 90er Jahren sind auf der Stadtbahn schotterlose Gleise, die sogenannte feste Fahrbahn, verbaut.