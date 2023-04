Rabatte für Fahrradfahrer: App DB Rad+ in Berlin gestartet

Radfahrer:innen in Berlin und Brandenburg können ab sofort ihre gefahrenen Kilometer in Gutscheine etwa bei der Deutschen Bahn umwandeln.

«Die erradelten Vergünstigungen sind hoffentlich für weitere Menschen ein Anreiz, aufs Rad umzusteigen», sagte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch am Donnerstag laut Mitteilung zum Start der App DB Rad+ in der Hauptstadtregion. Die Senatsverwaltung für Verkehr und die Deutsche Bahn arbeiten bei dem Projekt zusammen. Der Geltungsbereich für die Region umfasst einen großen Kreis um Berlin. Eingeschlossen sind etwa Königs Wusterhausen, Ludwigsfelde, Kleinmachnow, Hennigsdorf, Oranienburg, Bernau und Erkner. In Potsdam kann die App nicht genutzt werden.