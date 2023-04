Berliner Bühnen verkaufen 2022 rund 2,5 Millionen Karten

Die Berliner Bühnen und Orchester haben im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Tickets verkauft, aber noch immer weniger als vor Beginn der Pandemie.

Die institutionell geförderten Theater , Orchester und Tanzgruppen hätten 2022 rund 2,5 Millionen zahlende Besucher:innen gehabt, teilte die Senatskulturverwaltung am Donnerstag mit. Das seien fast zweieinhalb mal so viele gewesen wie im Jahr zuvor.

«Anhaltender Kulturhunger der Berlinerinnen und Berliner»

Im Jahr 2019 waren noch rund 3,3 Millionen Tickets verkauft worden. Die Senatskulturverwaltung vermutet, dass sich in den Zahlen vom vergangenen Jahr noch die Auswirkungen von Hygienemaßnahmen und ein vorsichtiges Verhalten des Publikums zeigen. «Dass die Theater- und Opernsäle nun bald wieder so gefüllt sein werden wie vor der Pandemie, beweist nicht nur den anhaltenden Kulturhunger der Berlinerinnen und Berliner, sondern auch die bewundernswerte Resilienz der Menschen, die an den Bühnen dieser Stadt arbeiten», teilte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mit.