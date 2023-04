Cyberangriff auf Berlin-Portal vorbei

Der Cyberangriff auf Webseiten von Berliner Behörden ist vorbei.

Es seien keine entsprechenden Aktivitäten mehr festzustellen, hieß es am Donnerstag. Demnach hatten am Mittwoch Unbekannte das Service-Portal Berlin.de im Zuge eines sogenannten DDoS-Angriffs mit Anfragen geflutet, um gezielt die Server zu überlasten. Folge war eine deutliche Verlangsamung des Portals, über das Berliner Behörden informieren und Bürger Dienstleistungen digital abwickeln können.

Bislang «größter Cyber-Angriff auf Webseiten der Berliner Landesverwaltung»

Laut Innenverwaltung begann die Attacke am Mittwoch kurz nach 8 Uhr. Am Donnerstag lief in dem Portal den Angaben zufolge alles wieder weitgehend normal. «Vereinzelte unerwünschte Nebenwirkungen aufgrund der getroffenen Gegenmaßnahmen können jedoch nicht ausgeschlossen werden», erklärte die Innenverwaltung.