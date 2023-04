Kai Wegner soll am 27. April zum Regierungschef gewählt werden

Berlins CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner soll am 27. April im Landesparlament zum neuen Regierenden Bürgermeister gewählt werden.

Das gab SPD-Landeschefin Franziska Giffey am Montag bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags für eine neue schwarz-rote Landesregierung bekannt. Zunächst müssen die SPD-Mitglieder über den Vertrag abstimmen. Das Ergebnis werde am 23. April bekanntgegeben, sagte Giffey. Am Tag darauf entscheide die Landes-CDU bei einem Parteitag darüber.