Landesamt veröffentlicht Solarleitfaden für denkmalgeschützte Gebäude

Mit einem Solarleitfaden informiert das Landesdenkmalamt über die Vereinbarkeit von Denkmalschutz und Solarenergienutzung.

Der Leitfaden richtet sich an Eigentümer:innen von denkmalgeschützten Gebäuden, aber auch an Architekt:innen sowie Unternehmen der Solarbranche. Interessierte erhalten einen Überblick darüber, unter welchen Umständen Solarmodule an denkmalgeschützten Gebäuden angebracht werden können.