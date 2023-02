Maßregelvollzug soll für rund 53 Millionen erweitert werden

Angesichts des Platzmangels im Berliner Maßregelvollzug soll die Einrichtung erweitert werden.

Kapazitätsprobleme im Maßregelvollzug in mehreren Bundesländern

Es handelt sich nicht um ein reines Berliner Problem. Auch in anderen Bundesländern gibt es Kapazitätsprobleme im Maßregelvollzug. In Berlin wollen Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) und Gesundheitssenatorin Gote nun einen Fahrplan für das weitere Vorgehen entwickeln. Über diesen sollte am Dienstag im Senat gesprochen werden. Bei einer Beratung der Staatssekretäre habe es jedoch weitere Anregungen gegeben, sagte ihr Sprecher. Darum solle Gotes Verwaltung das Konzept überarbeiten. Die modifizierte Vorlage soll dann nach Angaben einer Senatssprecherin in der nächsten Staatssekretärskonferenz besprochen werden, wie der «Tagesspiegel» (Dienstag) online berichtete.