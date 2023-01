Teil der Friedrichstraße wieder Fußgängerzone

Nach Angaben der Mobilitätsverwaltung soll es zunächst eine einwöchige Umbauphase geben. Unter anderem sollen Sitzmöbel aufgestellt werden. Informationsstellen an den Zugängen der Fußgängerzone sollen die dort geltenden Regeln erklären. So gilt auf dem Abschnitt von Montag an auch ein Parkverbot. Im Frühling ist zusätzlich eine Begrünung geplant. In einem weiteren Schritt soll dann die langfristige Umgestaltung des autofreien Abschnitts der Friedrichstraße angegangen werden, die nach Einschätzung von Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) mehrere Jahre dauern wird.