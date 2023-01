Unisex-Trockentoiletten in Parks testweise geplant

Insgesamt sollen 24 umwelt- und klimafreundliche Toiletten von zwei Firmen aufgestellt werden und kostenlos nutzbar sein. Die beiden Modelle seien als Trockentrenntoiletten konzipiert und rollstuhlgerecht gestaltet, hieß es bereits in einer früheren Mitteilung der Verwaltung. Zu den geplanten Standorten zählen der Landschaftspark Herzberge in Lichtenberg , der Heinrich-Grüber-Platz in Marzahn-Hellersdorf, der Letteplatz in Reinickendorf und der Südpark in Spandau