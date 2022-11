26.000 Wahlhelfer gemeldet: Vorbereitungen zur Wahlwiederholung laufen

Zahlreiche Menschen haben sich als Helfer für die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl gemeldet. Landeswahlleiter Stephan Bröchler sagte, aktuell hätten sich 26.000 Menschen beworben. Einer der zwölf Bezirke habe bereits angegeben, es hätten sich jetzt schon genug Wahlhelfer gemeldet.

Mehr Wahlkabinen, Wahlzettel, Laptops und Handys

Bröchler kündigte an, es solle mehr Wahlkabinen in den Wahllokalen geben, mehr Laptops, Handys und deutlich mehr gedruckte Wahlzettel als eigentlich Wähler erwartet werden. Die Transporte der Wahlzettel erfolgten früher, die Kartons würden besser kontrolliert und dokumentiert, es gebe Kontakte zur Feuerwehr bei Notfällen und auch auf Wasserschäden sei man vorbereitet. In vielen Bürgerämtern seien Landesmitarbeiter schon so mit den Vorbereitungen beschäftigt, dass normale Aufgaben nicht mehr bearbeitet werden könnten, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD).