Landesamt: Fast 100.000 Geflüchtete dieses Jahr in Berlin

Berlin hat in diesem Jahr bereits fast 100.000 Geflüchtete aufgenommen und damit deutlich mehr als bei der großen Fluchtbewegung 2015/2016.

Rund 28.000 Plätze in Unterkünften

Momentan hat Berlin rund 28.000 Plätze in Aufnahme- und Gemeinschaftseinrichtungen - so viele wie noch nie. Frei sind derzeit aber nur noch wenige. Grund ist die stetige Zunahme bei der Zahl der Asylbewerber:innen im Jahresverlauf. Zudem steigt die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge wieder an. Hinzu kommt, dass etliche Ukrainer:innen, die zunächst privat in Berlin unterkamen, nun eine andere Unterkunft suchen. Momentan leben laut LAF etwa 3000 Menschen aus der Ukraine in Unterkünften des Amtes.