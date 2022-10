«Härtefallfonds Energiearmut» für Anfang 2023 geplant

Das kündigte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung an, bei der darüber entschieden wurde. Der Härtefallfonds soll ein Volumen von 20 Millionen Euro haben und ist für Berliner Haushalte gedacht, die durch die unerwarteten Energiepreissprünge nach dem russischen Angriff auf die Ukraine von Energiesperren bedroht sind. Niemand solle in Berlin im Kalten oder im Dunkeln sitzen, sagte Kipping. Die Sozialverwaltung will den Fonds zum Anfang des nächsten Jahres einrichten.