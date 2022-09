Berliner nutzen Auffrischung mit neuem Omikron-Impfstoff

«Die Zahl der Terminbuchungen nimmt gerade deutlich zu», sagte Andrea Ferber, Leiterin des Impfzentrums der Johanniter im Ring-Center in Friedrichshain, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Impfwilligen seien sowohl jüngere Menschen als auch ältere ab 60, sagte Ferber. Bei einem Teil der Patienten sei es die erste Auffrischung, bei anderen die zweite Auffrischungsimpfung. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Berlin (KVB) erhalten auch Arztpraxen ab Dienstag den Impfstoff. Im Internet hat die KVB eine Adressliste veröffentlicht. In einem Kreuzberger Impfzentrum waren schon am Montag die ersten dieser Impfungen verabreicht worden.