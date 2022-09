Bombenentschärfung am Montag: 9000 Menschen müssen Häuser verlassen

Die 50-Kilogramm-Bombe wurde bei Bauarbeiten an der Sickingenstraße westlich der Beusselstraße in Moabit gefunden. Am Montag soll sie kontrolliert gezündet und so entschärft werden. Die Polizei forderte die Menschen auf: «Bitte verlassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit am Montag ab 8 Uhr den Sperrkreis.» Über den Twitterkanal Einsatz der Berliner Polizei soll es weitere Informationen geben.