Berliner Wirtschaft wächst über dem Bundesdurchschnitt

Die Berliner Wirtschaft hat im ersten Halbjahr 2022 stärker als der Bundesdurchschnitt zugelegt.

Anstieg der Wirtschaftsleistung nach Ende der Corona-Beschränkungen

Die Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen im Frühjahr habe in fast allen Dienstleistungsbereichen einen Anstieg der Wirtschaftsleistung zur Folge gehabt, so die Statistiker. Das gelte besonders für das in den ersten zwei Jahren der Corona-Pandemie stark getroffene Gastgewerbe in der Hauptstadtregion, in Brandenburg auch für das produzierende Gewerbe.