Autofreier Tag: 37 Spielstraßen und Gratis-ÖPNV am Donnerstag

Zum autofreien Tag am 22. September werden wieder über 30 Straßenabschnitte zu Spielstraßen. Busse und Bahnen können am Donnerstag ohne Fahrschein genutzt werden.

Berlin beteiligt sich in diesem Jahr bereits zum dritten Mal am internationalen Autofreien Tag und sperrt insgesamt 37 Straßen bzw. Straßenabschnitte für den Autoverkehr und macht sie temporär zu Spielstraßen. Zwischen 15 und 19 Uhr sind in allen Bezirken die betreffenden Straßen für Kinder und Erwachsene zum Spielen, Kuchenessen und Zusammensitzen freigegeben.