Demonstrationen am Samstag: Straßensperrungen in der Innenstadt

Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Donnerstag mit. Unter anderem findet am Samstag die Berliner Fahrradkreisfahrt statt. Betroffen sind insbesondere Ebertstraße, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Ebertstraße, Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor , Behrenstraße, Glinkastraße, Luisenstraße, Reinhardtstraße und Kapelle-Ufer. Verkehrsteilnehmer:innen sowie Anwohner:innen müssen insbesondere zwischen 10 und 18 uhr mit Fahrbahn- und Gehweg-Sperrungen sowie einem erhöhten Lärmaufkommen rechnen.