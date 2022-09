Berliner Übergangslösung beim Nahverkehrsticket angekündigt

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat ein zeitlich begrenztes regionales Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket in Aussicht gestellt.

«Wir arbeiten an einer guten Überbrückungslösung in Berlin von Oktober bis Dezember 2022, bis das bundesweite Ticket kommt», twitterte die SPD-Landesvorsitzende am Dienstag.