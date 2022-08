Corona-Inzidenz in Berlin bei 226

Die Corona-Inzidenz in Berlin hat am Donnerstag 226 erreicht. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Für ganz Deutschland wurde die Zahl, die die registrierten Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen angibt, mit 271 angegeben.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.