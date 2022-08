Weniger Unternehmensinsolvenzen als vor Corona-Pandemie

Am vergangenen Donnerstag hatte das Amt für Statistik Berlin- Brandenburg aktuelle Daten veröffentlicht. Danach zählte Berlin in den ersten sechs Monaten 2022 fast 4,4 Millionen Besucherinnen und Besucher , nach 2,5 Millionen ein Jahr zuvor, und 11,5 Millionen Übernachtungen. Die Wirtschaftsverwaltung verweist zudem darauf, dass die Hotelauslastung in Berlin im Juni einer internationalen Studie zufolge bei 80,6 Prozent gelegen habe. Das sei ein höherer Wert als in London, Paris oder New York.