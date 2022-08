Corona-Zahlen in Berlin stagnieren

Seit einigen Tagen verharrt die Berliner Corona-Inzidenz knapp unter 300. Die Berliner Werte bleiben weiterhin unter Bundesdurchschnitt.

Am Freitag lag die Inzidenz in Berlin bei 293,4 und veränderte sich somit kaum im Vergleich zu den Vortagen. Eine Woche zuvor lag der Wert jedoch noch über der 300er-Marke. Auch die Hospitalisierungsrate und Belegungsquote der Intensivbetten durch Covid-19-Patient:innen stagnierten in Berlin. Die bundesweite Inzidenz betrug am Freitag 345,9.