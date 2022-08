Giffey wirbt für Ausbildung im Handwerk

Von berlinweit insgesamt 15.000 Ausbildungsplätzen seien in diesem Sommer noch mehr als 7000 nicht besetzt, gerade in den Handwerksberufen seien noch viele frei, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag bei einem Besuch des Lehrbauhofs Fachgemeinschaft Bau in Marienfelde . Bei der Berufswahl habe das Handwerk mehr Beachtung verdient. Es sei jetzt der richtige Zeitpunkt, sich noch dafür zu entscheiden.