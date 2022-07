Sommernachtslauf: Straßensperrungen am Kurfürstendamm

Weitere Sperrungen erfolgen am Samstag zwischen 15:30 und 22:30 Uhr. Betroffen sind der Kurfürstendamm zwischen Nürnberger Straße und Westfälische Straße sowie die Lewishamstraße, Kaiser-Friedrich-Straße und Brandenburgische Straße zwischen Schillerstraße und Westfälische Straße. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) weist darauf hin, dass das Linksabbiegen vom Fehrbelliner Platz in die Westfälische Straße während der Sperrung nicht möglich ist.