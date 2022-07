Landesinstitut für Lehrerbildung in Berlin geplant

In Berlin soll ein Landesinstitut zur Aus- und Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer entstehen.

«Der Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Koalition sieht die Schaffung eines Berliner Landesinstituts vor», sagte der Staatssekretär in der Bildungsverwaltung, Alexander Slotty, am Freitag. Lehrkräfte sollen demzufolge am Institut lernen, guten Unterricht zu machen. Außerdem sollen dort Quereinsteiger qualifiziert werden, die kein Lehramtsstudium absolviert haben, an den Berliner Schulen aber dringend gebraucht werden.