Rave the Planet: Straßensperrungen in der City West am Samstag

Ab 14 Uhr startet der Tanzkorso «Rave the Planet» mit voraussichtlich mehreren zehntausenden Teilnehmer:innen am Kurfürstendamm. Bereits während der Aufbauphase am Vormittag kommt es laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) zu Sperrungen. Betroffen sind neben dem Ku'damm ebenfalls die Tauentzienstraße, Kleiststraße, Nollendorfplatz, Bülowstraße, Potsdamer Straße, Potsdamer Platz und Eberstraße. Darüber hinaus ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule ab 4 Uhr bis in die Nacht gesperrt. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wiesen ebenfalls auf diverse Einschränkungen im Nahverkehr ab 14 Uhr aufgrund der Veranstaltung hin. Rave the Planet » wurde von dem Begründer der Loveparade, Dr. Motte, ins Leben gerufen. Unter dem Motto «Together again» geht es bei dem Tanzkorso unter anderem um die Anerkennung und den Erhalt der elektronischen Tanzmusikkultur als kulturelle Leistung.