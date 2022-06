Corona-Inzidenz weiter auf 434,6 gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist zuletzt weiter gestiegen. Am Freitag betrug sie 434,6, wie aus dem Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Morgen hervorgeht.

Am Vortag hatte der Wert noch bei etwa 403 gelegen, in der Vorwoche noch deutlich niedriger. Für ganz Deutschland wurde am Freitag die Zahl, die die registrierten Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen angibt, mit 618,2 angegeben.