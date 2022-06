Berliner Katzenschutzverordnung tritt in Kraft

Berliner Tierhalter dürfen ihre Katzen und Kater künftig nur noch im Freien herumlaufen lassen, wenn diese kastriert, mit einem Chip versehen und registriert sind, wie die Senatsverwaltung für Umwelt und Verbraucher am Donnerstag mitteilte. Eine neue Katzenschutzverordnung tritt am 8. Juni in Kraft.

