Mobilfunkausbau: Berlin bei 5G-Mobilfunk vorne

Beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes steht Berlin im deutschlandweiten Ranking laut Senat sehr gut da.

Vollständige 5G-Versorgung bis 2025 geplant

Der Ausbau für eine neue Mobilfunkgeneration sei üblicherweise ein jahrelanger Prozess, hieß es weiter. In Berlin gebe es mehr als 3000 Standorte mit Mobilfunkantennen. Jeder der drei großen Funknetzbetreiber in Berlin, Telekom, Telefonica, Vodafone, müsse etwa 1000 Mobilfunkstandorte neu ausrüsten oder zum Teil neu aufstellen. Im U-Bahnnetz sei man noch nicht so weit, so der Senat. «Der 5G-Mobilfunkausbau in der Berliner U-Bahn wurde noch nicht begonnen.» Demnächst sei dort aber die Erweiterung zur LTE-Versorgung durch alle Netzbetreiber abgeschlossen, damit gebe es auch die Voraussetzungen für 5G.