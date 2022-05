RKI-Daten: Berliner Inzidenz bei rund 340

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Berlin am Mittwoch (11- Mai 2022) mit 338,3 angegeben.

So viele Infektionen mit dem Coronavirus wurden innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen gemeldet. Laut Lagebericht des Senats hatte der Wert am Vortag bei 350 und vor einer Woche bei 457,8 gelegen. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI am Mittwoch mit 507,1 an.