Arbeitslosenquote in Berlin sinkt auf 8,7 Prozent

Der Saisonbeginn für viele Arbeiten im Freien lässt die Arbeitslosigkeit in Berlin weiter sinken.

Im April waren 176.717 Frauen und Männer in Berlin arbeitslos gemeldet - 2869 weniger als im März, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag (03. Mai 2022) mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank verglichen mit dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 8,7 Prozent. Einen deutlichen Rückgang gibt es im Vorjahresvergleich: Gegenüber April 2021 sank die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 33.000, die Quote verringerte sich um 1,8 Prozentpunkte.