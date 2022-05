Testbetrieb: Montage der ersten neuen U-Bahnen gestartet

In Berlin hat die Montage der ersten neuen U-Bahnen für den Testbetrieb begonnen.

Bis Ende dieses Jahres will die Herstellerfirma Stadler die ersten von insgesamt 24 Fahrzeugen der neuen Baureihe J/JK an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ausliefern. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) informierte sich am Montag (02. Mai 2022) über den Stand der Produktion im Stadler-Werk in Berlin-Pankow. «Das ist eine Leistung, auf der Spur zu bleiben, angesichts der Lieferkettenprobleme, angesichts der Preissteigerungen», sagte Jarasch bei dem Besuch mit Blick auf den Zeitplan für Stadler.