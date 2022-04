Corona-Inzidenz unter 500: Nur wenige Neuinfektionen übermittelt

Im Laufe des Karfreitags sind in Berlin nur wenige neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Inzidenz bei rund 484

In Berlin sank die Sieben-Tage-Inzidenz damit auf rund 484 - in den vergangenen sieben Tagen wurden also so viele Neuinfektionen je 100.000 Menschen gemeldet. Am Vortag war der Wert mit 578,2 angegeben worden. Laut Statistik wurden keine neuen Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie vor rund zwei Jahren starben in Berlin 4427 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.