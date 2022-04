Halbmarathon: Straßensperrungen in Berlin

Wegen des Halbmarathons müssen Autofahrer am Sonntag (03. April 2022) in Berlin - und besonders in Mitte - Straßensperrungen und somit längere Fahrtzeiten und Umwege einplanen.

© dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale am Morgen über Twitter mitteilte, ist bereits seit dem frühen Morgen die Straße Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße in beide Richtungen gesperrt. Schon seit Freitagabend sind die Straße des 17. Juni, wo sich der Startpunkt des Halbmarathons befindet, und die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße gesperrt. Auch die Yitzhak-Rabin-Straße, die Heinrich-von-Gagern-Straße, die Annemarie-Renger-Straße und die Paul-Löbe-Allee sind wegen des Sportereignisses nicht mehr passierbar.